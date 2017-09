Cijfers bewijzen meer rampen, minder doden

DIETERT BERNAERS

Het slechte nieuws eerst: als u na Harvey en Irma én de aardbeving in Mexico het gevoel hebt dat de wereld steeds vaker door natuurrampen wordt getroffen, dan hebt u gelijk. Gelukkig is er ook goed nieuws: daar vallen steeds minder doden bij.

Houston was amper opgedroogd na Harvey of daar werd het Caribische eiland Barbuda al van de kaart geveegd door Irma. En terwijl die orkaan verder richting Florida raasde, beefde de aarde in Mexico. Het lijkt wel alsof onze planeet vaker getroffen wordt door natuurrampen dan pakweg 25 of 50 jaar geleden. En dat is ook zo. In 2016 telden de Verenigde Naties wereldwijd 315 natuurrampen, duidelijk boven het gemiddelde van de 15 jaar voordien (271) en zelfs vier keer zo veel als eind de jaren 70. Geografisch bekeken loop je het grootste risico om het slachtoffer te worden van een natuurramp in de VS, India, China en de Filipijnen (zie kaart). Wat een natuurramp is, is behoorlijk strak gedefinieerd: er moeten minstens 10 doden vallen en 50 gewonden. Zeker 2.000 gebouwen moeten beschadigd zijn en er moet sprake zijn van minstens 50 miljoen dollar (41,5 miljoen euro) schade. De ruime meerderheid van de natuurrampen die daaraan voldoen (85%) zijn overstromingen, aardbevingen en extreem weer. Als we naar de cijfers van 'kleinere' natuurrampen kijken (minstens 1 dode), is het aantal gerapporteerde feiten zelfs zes keer hoger dan in 1980.



Extra benzine Experts wijzen erop dat cijfers van een halve eeuw of langer geleden gerelativeerd moeten worden: allicht hebben er toen natuurrampen plaatsgevonden die nooit (volledig) gerapporteerd zijn. Weervrouw Jill Peeters stipt ook aan dat de snelle opeenvolging van Harvey, Irma, José en Katia puur toeval is. "De enorme kracht en de impact die ze hebben, zijn daarentegen géén toeval. Daar speelt de opwarming van de aarde duidelijk een rol. Een warme oceaan is niet alleen de ideale voedingsbodem voor stormen, maar geeft ook extra benzine die de motor harder doet draaien."



Natuurrampen mogen dan al in aantal toenemen, het dodental waarvoor ze zorgen, zakt omgekeerd evenredig. Waren er in 2015 nog 22.000 dodelijke slachtoffers door hittegolven, modderstromen of ander natuurgeweld, dan waren er dat rond 1970 nog tien keer zo veel. Hoe dat komt? Kort samengevat: betere huizen, hogere dijken. Het financiële plaatje ziet er minder goed uit. Meer rampen betekent ook meer schade. Vorig jaar werd die door de verzekeraars berekend op 174 miljard euro, 21% meer dan het gemiddelde van de 15 jaar voordien (144 miljard). Overstromingen namen de grootste hap uit het budget (30%, 51,5 miljard).