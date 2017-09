Waarom simultaan trio orkanen Irma, Jose en Katia zo uitzonderlijk is

Bewerkt door: LB

8/09/17 - 17u55 Bron: The Independent, De Morgen, Reuters, Met Office

Satellietbeeld tootn orkaan Irma (links) en orkaan Jose in de Atlantische Oceaan. © reuters.

Drie sterke orkanen in het Atlantisch bassin dreigen aan land te gaan en dat is ongezien in de voorbije eeuwen. Ook in 2010 waren er drie simultane orkanen in het Atlantisch bassin, maar nooit eerder riskeerden er drie aan land te komen. Dat kan dit weekend het geval zijn en de gevolgen zullen naar alle verwachtingen desastreus zijn. En dan hebben we het nog niet over Harvey, die Texas en Louisiana recent teisterde. Nooit eerder werden de VS in één orkaanseizoen getroffen door twee orkanen met de kracht van Harvey en Irma. Het simultaan optreden van verschillende orkanen wordt in de meteorologie 'fujiwhara' genoemd.

Invloed van klimaatopwarming? De opwarming van de aarde veroorzaakt geen orkanen, ze versterkt wel de verwoestende kracht ervan Weerexperts linken de toegenomen kracht van orkanen al langer aan de klimaatverandering. De opwarming van de aarde veroorzaakt geen orkanen, ze versterkt wel de verwoestende kracht ervan.



Orkanen houden het immers langer vol als de lucht boven oceanen warm en vochtig is. En ze hebben een groter verwoestend potentieel bij hogere temperaturen: warmere en vochtigere lucht leidt tot meer regen en meer overstromingen. Door de stijging van de zeespiegel wordt een storm bovendien gevolgd door almaar groter wordende golven.



Dat de orkanen nu allemaal tegelijk voorkomen, betekent niet dat er ook meer zijn. Er is geen bewijs dat het aantal orkanen toeneemt. Ze komen veeleer toevallig tegelijk voor. Maar ze zijn wel gevaarlijker. Zwaardere orkanen is een trend die klimaatwetenschappers voorspelden, en die zich nu lijkt te voltrekken. Orkanen Katia, Irma en Jose. Drie gelijktijdige orkanen, dat was in 2010 al eens waargenomen, maar nooit eerder dreigden die alledrie aan land te gaan. © epa.