Nederlandse soldaten patrouilleren tegen plunderingen: "Veiligheid op Sint-Maarten onder controle"

8/09/17 - 17u13 Bron: Belga

Orkaan Irma De veiligheid op het Nederlands-Franse Antilleneiland Sint-Maarten is onder controle. Op sommige locaties is het "grimmig", maar er hebben geen noemenswaardige incidenten plaatsgevonden, liet de commandant van het Nederlandse Korps Mariniers weten.

Nederlandse soldaten voeren op het door orkaan Irma zwaar getroffen eiland patrouilles uit, zegt de Nederlandse generaal-majoor Richard Oppelaar. Op vitale delen zijn controleposten ingericht. Gevraagd naar plunderingen, zegt de generaal dat de sfeer gespannen is. "De supermarkten zijn leeg, dus mensen zijn op zoek." De soldaten proberen daarom zichtbaar aanwezig te zijn. In totaal zijn er ruim tweehonderd militairen op Sint-Maarten en dat worden er op korte termijn 350.

Voorbereidingen voor Jose

De militairen treffen ook voorbereidingen voor de komst van orkaan Jose. Die wordt in de nacht van zaterdag op zondag op Sint-Maarten verwacht, iets later dan gedacht.



Een groot militair transportvliegtuig dat onderweg is naar het getroffen gebied kan waarschijnlijk zaterdagochtend op Sint-Maarten landen, denkt Oppelaar. Zeker is dat nog niet, omdat de staat van het vliegveld dat wel moet toelaten.



De schade op Sint-Maarten is enorm, stelt de generaal-majoor. Hij schat dat 70 procent van de infrastructuur is vernietigd.