Orkaan Jose is nu ook vierde categorie

8/09/17 - 16u49 Bron: Belga

De orkaan José is opgeklommen tot een orkaan van categorie 4 op de schaal van Saffir-Simpson, zo heeft het Nationaal Orkaancentrum (NHC) in Miami vrijdag meegedeeld. Het is nu een "extreem gevaarlijke orkaan", waarschuwde de weerdienst.

Categorie 4 is de op een na hoogste categorie.



Het natuurgeweld genereert daarbij windsnelheden tot 240 km per uur.



Jose beweegt zich in de slipstream van de orkaan Irma aan 26 tot 30 km per uur in west-noordwestelijke richting, zegt het NHC. De orkaan kan zaterdag in de buurt van de Kleine Antillen zijn. Daar heeft orkaan Irma reeds enige eilanden verwoest.



Meer in het westen wint ook de orkaan Katia aan kracht. Ze genereert nu al windsnelheden van 155 km per uur en beweegt zich aan 7 km per uur naar het zuidwesten. De storm bevond zich vrijdag in het zuidwesten van de Golf van Mexico, op 205 km van de stad Veracruz, en zou zaterdag aan land gaan.