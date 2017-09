Hoofd rampenbestrijding VS: "Irma zal deel van VS verwoesten"

EB

De baas van het Federaal Bureau voor Rampenbestrijding Brock Long heeft op een persconferentie vandaag gezegd dat "orkaan Irma een deel van de Verenigde Staten zal verwoesten."

Brock zei aan journalisten dat de stroom meerdere dagen zal uitvallen in Florida en andere staten in het zuid-oosten van de VS. "Ik ken niemand in Florida die dit al ooit heeft meegemaakt", zei Long nog.



De man waarschuwde ervoor dat Florida gedurende dagen zonder stroom zal zitten en dat minstens 100.000 mensen opgevangen zullen worden.



Naar verwachting komt Irma in de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) aan bij het zuidelijke puntje van Florida. De orkaan is dan wel afgezwakt naar een categorie 4 maar heeft nog steeds verwoestende windsnelheden.