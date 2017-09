Twee Belgische gezinnen in Caraïben hebben om repatriëring gevraagd

Bewerkt door: ADN

8/09/17

Sint-Maarten na de doortocht van orkaan Irma. © afp.

Orkaan Irma Twee Belgische gezinnen die zich momenteel in de door orkaan Irma geteisterde Caraïben bevinden, hebben gevraagd om gerepatrieerd te worden. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) deze ochtend bevestigd vanuit de Estse hoofdstad Tallinn, waar de Europese buitenlandministers bijeen zijn voor een informele ontmoeting. Ons land werkt samen met Frankrijk en Nederland om de gezinnen weer thuis te krijgen, zegt Reynders.

De minister benadrukt wel dat er tot nog toe geen berichten zijn over vermiste of gewonde landgenoten.



Eén van de gezinnen die om repatriëring hebben gevraagd bevindt zich op Saint-Barthélemy, een Frans overzees gebied in de Caraïben. Het andere zit momenteel vast op Sint-Maarten, dat deels Nederlands en deels Frans is.



Buitenlandse Zaken werkt nu samen met Frankrijk en Nederland om de landgenoten weer thuis te krijgen. Volgens Reynders stijgen er binnenkort vliegtuigen op vanuit Parijs en Den Haag richting Caraïbisch gebied.



Het Belgische B-FAST-reddingsteam gaat voorlopig niet ter plaatse, zei Reynders nog. Ons land heeft nog geen officiële vraag tot hulpverlening gekregen, maar het team houdt zich wel klaar.