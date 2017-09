Alle vijf nog levende Amerikaanse presidenten doen oproep na Harvey: "Help getroffen landgenoten"

TT

8/09/17 - 13u27 Bron: The Hill

De vijf nog levende Amerikaanse ex-presidenten kwamen voor het laatste samen in het Witte Huis in 2009, toen Obama nog president was. Vlnr. George H.W. Bush, Obama, George W. Bush, Bill Clinton, Jimmy Carter. © ap.

Stormweer VS Alle vijf nog levende Amerikaanse ex-presidenten hebben zich gezamenlijk achter een actie geschaard die geld moet inzamelen voor mensen die getroffen zijn door orkaan Harvey. Die trok vorige week een spoor van vernieling door Texas.