Ontmoet Harvey (104) en Irma (93), al 75 jaar getrouwd en nog even stormachtig verliefd

8/09/17 - 11u07 Bron: The New York Times

IRMA and HARVEY Schluter celebrated their 75th wedding anniversary in Spokane, Wash., in March. He's 104 and she's 93 pic.twitter.com/kpX5LHM4c1 — bkat (@av8tress) 7 september 2017

Stormweer Harvey en Irma. Twee namen die dezer dagen bij iedereen meteen beelden oproepen van overstromingen, ontwortelde bomen en totale verwoesting. Maar in Washington, in het noord-westen van de VS, woont een ander Harvey- en Irma-koppel, dat het al 75 jaar met elkaar uithoudt in iets rustiger vaarwater.

Harvey en Irma Schluter wonen in Spokane, Washington, en zijn dit jaar exact 75 jaar getrouwd. Hij is er 104, zij wordt er 93 in november, en na al die jaren zijn ze nog altijd even verliefd op elkaar als toen ze mekaar pas kenden. Samen herinneren ze zich nog hoe ze voor de eerste keer ooit een vliegtuig zagen, hoe ze zich als kind door de Grote Depressie moesten worstelen, hoe de Amerikanen als eersten een mens naar de maan stuurden. Irma weet zelfs nog wat voor weer het was op de dag dat president Kennedy werd vermoord: fris en bewolkt.



Maar twee orkanen die zo zwaar tekeergaan in en rond de VS, en die dan nog hun naam dragen, dat hebben ze nog nooit gezien.



Het is dan ook de allereerste, en wellicht meteen de allerlaatste keer, dat hun namen net na elkaar gebruikt worden voor orkanen. Normaal gezien keren orkaannamen elke zes jaar terug, behalve bij stormen waarvan de tol zo zwaar is dat het ongepast zou zijn de naam nog te hergebruiken. Zo is dit de zevende storm Harvey, maar zal die wellicht van de lijst geschrapt worden. Irma wordt dit jaar pas voor het eerst gebruikt, nadat orkaan Irene in 2011 lelijk huis hield en toen geschrapt werd. Lees ook 'Winter White House' Mar-a-Lago van Trump ontruimd

