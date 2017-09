Rutte noemt plunderingen op Sint-Maarten "ernstig"

TK, MV

Volgens de Nederlandse premier Mark Rutte vormen de plunderingen op het eiland Sint-Maarten een ernstige situatie. Het bestuur heeft grote moeite om de taken uit te voeren. De communicatie is nog steeds niet hersteld. De eilandbewoners zijn bovendien verstoken van eerste levensbehoeften. Dat zei Rutte na overleg in het Nationaal Crisiscentrum met de bij de hulpverlening betrokken ministers.

Nederlands marinepersoneel heeft gisteren de landingsbaan van de luchthaven van Sint-Maarten "met de hand" opgeruimd, na de doortocht van orkaan Irma. Dat vertelde commandant Andre van der Kamp van het marineschip Zr. Ms Zeeland in een interview met Edwin Evers op het radiostation 538. De Zeeland ligt momenteel aangemeerd in de haven van hoofdstad Philipsburg.



Van der Kamp verwacht dat de landingsbaan vandaag weer te gebruiken is. "De landingsbaan is goed. Vandaag gaan er weer vliegtuigen landen." De Zeeland heeft water, voeding en voertuigen afgeleverd. Het marineschip kan niet al te lang blijven, stelt Van der Kamp. "Orkaan José komt er aan en wij liggen heel lastig qua deining."



Plunderingen

Niet alleen de ravage op Sint-Maarten is enorm, dat geldt ook voor de ontreddering bij de bevolking, aldus Rutte.



"Voedsel, water en veiligheid" zijn volgens Rutte de eerste prioriteiten. "We proberen in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk voedsel, water en medicijnen ter plaatse te krijgen, maar ook tenten, dekzeilen en hygiënekits." Rutte bezwoer dat alle mogelijke steun wordt gegeven. "Wij laten Sint-Maarten niet in de steek."



Rutte kon nog niet meer zeggen over slachtoffers. Het beeld is nog steeds niet compleet. Rutte wilde niet zeggen op welke delen van het eiland er nog helemaal geen militairen of vertegenwoordigers van het bestuur zijn geweest. Donderdag werd bekend dat er zeker één dodelijk slachtoffer is gevallen. Ook zijn er enkele gewonden.



Volgende orkaan

Sint-Maarten zal zaterdag worden getroffen door de volgende orkaan, José. De meeste wind wordt verwacht aan het einde van de nacht. Volgens weerdienst Weerplaza is er een klein lichtpuntje voor Sint-Maarten. Het oog van de orkaan komt niet in de buurt. Aan de rand van het centrum zijn de winden het hardst, soms windkracht 12. Sint-Maarten staat windkracht 8 te wachten, maar het gebied is zo zwaar getroffen door orkaan Irma dat zulke winden al een probleem zijn.



Volgens de Amerikaanse orkaandienst NHC is José nu een orkaan van de derde categorie, met windsnelheden tot 200 kilometer per uur, met uitschieters daarboven. Waarschijnlijk zal de orkaan in het komende etmaal nog verder aanzwellen. Vanaf zondag keert de rust terug en kan de wederopbouw beginnen.