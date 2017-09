Nederlandse marine bevestigt plunderingen op Sint-Maarten

TK

8/09/17

Nederlands marinepersoneel heeft gisteren de landingsbaan van de luchthaven van Sint-Maarten "met de hand" opgeruimd, na de doortocht van orkaan Irma. Dat vertelde commandant Andre van der Kamp van het marineschip Zr. Ms Zeeland in een interview met Edwin Evers op het radiostation 538. De Zeeland ligt momenteel aangemeerd in de haven van hoofdstad Philipsburg.

Van der Kamp verwacht dat de landingsbaan vandaag weer te gebruiken is. "De landingsbaan is goed. Vandaag gaan er weer vliegtuigen landen." De Zeeland heeft water, voeding en voertuigen afgeleverd.



Het marineschip kan niet al te lang blijven, stelt Van der Kamp. "Orkaan José komt er aan en wij liggen heel lastig qua deining."



Van der Kamp bevestigt dat er plunderingen zijn op Sint-Maarten. "We hebben gewapende mariniers ingezet om de plunderingen tegen te gaan."