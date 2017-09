"Het wordt alleen maar erger en het is onze schuld"

MARC UYTTENHOVE

8/09/17

De opwarming van het klimaat speelt wel degelijk een rol bij de vorming van orkanen. Daarover zijn wetenschappers het intussen eens. "Er zijn altijd orkanen geweest en er zullen er altijd zijn, maar ze zullen steeds krachtiger worden en langer duren door toedoen van de mens."

