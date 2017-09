Florida houdt de adem in voor orkaan Irma, die zaterdagnacht aan land zou gaan

Redactie

Orkaan Irma Na een verwoestend pad door de Caraïben trekt orkaan Irma verder naar Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek. Zaterdagnacht is Florida aan de beurt, en na de passage van orkaan Harvey in Houston zit de schrik er goed in.

Noodtoestand

In de zuidelijke Amerikaanse staat wordt in elk geval het zekere voor het onzekere genomen. De noodtoestand is van kracht, en toeristen moeten de eilandenarchipel Florida Keys verlaten. Daarna volgen ook de inwoners.



"Het zou zomaar de duurste storm in de Amerikaanse geschiedenis worden, wat veelzeggend is gezien wat twee weken geleden is gebeurd", zegt een orkaanonderzoeker van de University of Miami tegen persbureau AP. Hij verwees naar orkaan Harvey, die onlangs enorme schade aanrichtte in Texas.



Het Amerikaanse orkaancentrum waarschuwt intussen al voor een volgende wervelstorm. Jose zou tot een orkaan ontwikkelen en komend weekend de Caribische eilanden kunnen bereiken die nu al door Irma getroffen zijn. Een aantal Belgische toeristen kiest het zekere voor het onzekere. Voor de vlucht van TUI naar de Dominicaanse Republiek kwamen 50 van de 290 passagiers niet opdagen; zij hadden besloten om te boeken of hun reis te verschuiven. Bij Thomas Cook was er slechts één annulering.