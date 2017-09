Orkaan Irma breekt records

Bewerkt door: ADN

De orkaan Irma is al meer dan 33 uur een orkaan van de (hoogste) categorie 5. Zij is daarmee de langst met deze intensiteit durende cycloon door alle weerdiensten ter wereld geregistreerd. Dat heeft Météo France vandaag gezegd.

Irma breekt het record van de supertyfoon Haiyan. Die genereerde in 2013 op de Filipijnen identieke windsnelheden (295 km per uur) maar dat slechts gedurende 24 uur.



"Een dergelijke intensiteit (van Irma) gedurende een zo lange tijd is in de hele wereld niet gezien sinds het begin van het satelliettijdperk een vijftigtal jaar geleden", aldus weersvoorspeller Etienne Kapikian bij de Franse weerdienst Météo France.