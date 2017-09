Irma legt ook eiland Anguilla in puin: "Schade is zwaar en op sommige plaatsen kritisch"

Bewerkt door: HA

7/09/17

De schade die de orkaan Irma op het Britse Caraïbeneiland Anguilla heeft veroorzaakt is "zwaar en op sommige plaatsen kritisch". Dat heeft de Britse regering vandaag gezegd. Op het eiland wonen 15.000 mensen.

Namens het Foreign Office zei minister Alan Duncan in het parlement dat het eiland de "volle laag" van het natuurgeweld heeft gekregen. "De initiële inschatting is dat de schade zwaar en op sommige plaatsen kritisch is". De regering wacht rapporten af om de "volledige omvang van de verwoestingen op te maken".



De haven en luchthaven van het eiland zijn momenteel gesloten.

Ook de nabijgelegen Britse Maagdeneilanden hebben "zware schade" geleden. Op het eiland Montserrat is de schade evenwel "niet zo zwaar als eerst gedacht".



"Wij verwachten dat de eilanders extensieve humanitaire hulp zullen nodig hebben die wij zullen verstrekken", aldus Duncan.