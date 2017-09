Trump heeft villa's in rampgebied orkaan Irma

bewerkt door: mvdb

Mar-a-Lago in de Amerikaanse staat Florida, het belangrijkste buitenverblijf van president / miljardair Donald Trump. Hij ontving er onder meer de Chinese president Xi Jinping. (Foto uit april 2017) © reuters.

Orkaan Irma heeft de Amerikaanse president Donald Trump mogelijk persoonlijk getroffen. Hij bezit een luxe landgoed op het Franse deel van Sint-Maarten, hemelsbreed twee kilometer van de grens met het Nederlandse deel. Bovendien koerst de orkaan af op zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago in Florida.

Donald Trump bezocht woensdag de staat North Dakota. © ap.

Het landgoed van Trump op Sint-Maarten is het Château des Palmiers, een ommuurd terrein aan het strand aan de westkant van het eiland. Het landhuis heeft vijf slaapkamers en in een tuinhuis zijn nog eens vier slaapkamers. Verder heeft het landgoed een verwarmd zwembad, een bubbelbad, een fitnesszaal en een tennisbaan.



20.000 dollar, per nacht

Trump heeft het landgoed eerder dit jaar te koop gezet. Hij vroeg aanvankelijk 28 miljoen dollar, omgerekend ruim 23 miljoen euro, maar zakte deze zomer naar 16,9 miljoen dollar. In afwachting van een koper verhuurt hij het landgoed. De prijs in het hoogseizoen is 20.000 dollar. Per nacht.



Het is niet bekend hoe het Château de orkaan Irma heeft doorstaan. De Franse autoriteiten vrezen dat er weinig overeind staat op het eiland.

Irma bevindt zich momenteel ten noorden van de Dominicaanse Republiek.



De orkaan koerst af op Cuba en trekt daarna naar Florida. In die Amerikaanse staat heeft Trump zijn belangrijkste buitenverblijf, Mar-a-Lago, waar hij veel tijd doorbrengt. Verder heeft hij drie woontorens en een golfbaan bij Miami.