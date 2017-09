Orkaan Irma bedreigt meer dan 10 miljoen kinderen

Bewerkt door: HA

Er dreigen meer dan 10,5 miljoen kinderen schade te ondervinden door de doortocht van orkaan Irma, zo waarschuwt Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, vandaag.

Unicef verwacht dat vooral op de eilanden van het oostelijk Caraïbisch gebied, de Dominicaanse Republiek, Haïti en Cuba kinderen geconfronteerd zullen worden met de schade die Irma aanricht. De organisatie maakt zich in de eerste plaats zorgen over de kinderen in de kustgebieden, die de grootste impact kunnen ondervinden.



Orkaan Irma raasde gisteren al over verschillende eilanden in de regio, meer bepaald Anguila, de Britse Maagdeneilanden, Barbuda en de Turks- en Caicoseilanden. Volgens de eerste ramingen liepen daarbij 74.000 mensen schade op, onder wie 20.000 kinderen. In veel getroffen gebieden zijn de communicatienetwerken geheel of gedeeltelijk verstoord. Daarnaast werden ook wegen, bruggen, ziekenhuizen en scholen beschadigd. Op Barbuda is zelfs 90 procent van de infrastructuur vernietigd, waaronder 132 scholen.



Unicef wil nu in de getroffen gebieden zorgen voor sanitaire voorzieningen en voor de toevoer van zuiver water. Daarnaast wordt er ook opvang voorzien voor de slachtoffers. In de dagen voor de storm had Unicef al water, voedsel en medicijnen, waterzuiveringstabletten, hygiënekits, beschuttingsmateriaal en schoolkoffers voorzien in Antigua, Barbuda en Barbados.