Allereerste luchtbeelden tonen vreselijke verwoesting op Sint-Maarten

KVDS

7/09/17 - 10u41 Bron: AD

© YouTube.

video De Koninklijke Marine van Nederland heeft luchtbeelden gemaakt van de ravage die orkaan Irma aanrichtte op het eiland Sint-Maarten. Daarop is te zien dat huizen en hotels zwaar beschadigd zijn, er overal puin ligt op de straten en ook de havens en luchthaven het zwaar te verduren kregen.

En het leed is nog niet geleden, want Sint-Maarten krijgt de komende dagen nóg een orkaan over zich heen. José is een stuk minder sterk, maar kan volgens het Nederlandse weerbureau Weeronline.nl na de verwoestende kracht van Irma opnieuw veel schade aanrichten op het eiland.



Categorie 3

Volgens de berekeningen is de verwachting dat José maandag in de buurt van Sint-Maarten aankomt. Maar het zou ook een paar dagen eerder kunnen zijn en de koers kan ook nog afwijken. De weermodellen berekenen voor José windsnelheden van circa 180 kilometer per uur en daarmee komt de orkaan net in categorie drie. Irma is met gemiddelde windsnelheid boven de 250 kilometer per uur een orkaan uit categorie vijf. Dat heeft Sint-Maarten volgens Weeronline.nl nooit eerder meegemaakt.



Het Elysée heeft volgens meerdere Franse media laten weten dat president Emmanuel Macron "van zodra het mogelijk is" de getroffen gebieden zal bezoeken.