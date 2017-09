Meeste schade door Harvey wordt niet gedekt door verzekeringen

Door: redactie

1/09/17 - 14u37 Bron: Belga

Een man peddelt met een kajak door zijn huis in Houston. © photo news.

orkaan Harvey Zowat 70 procent van de miljardenschade die de tropische storm Harvey heeft aangericht in het zuiden van de VS, wordt niet gedekt door verzekeringsmaatschappijen. Dat heeft analist Corelogic berekend.

De overstromingen in de staten Texas en Louisiana hebben voor 25 tot 37 miljard dollar aan schade aangericht, waarvan maximaal 9,5 miljard gedekt is. Het grootste deel daarvan kan worden teruggevorderd via de overstromingspolis van de overheid NFIP (National Flood Insurance Program).



Harvey kwam zaterdagochtend aan land in Texas en zorgde op enkele dagen tijd voor een nieuw Amerikaans regenrecord van 1.250 liter per vierkante meter. Gisteren ging de storm aan land in Louisiana. Ook daar zijn er overstromingen, maar op kleinere schaal.