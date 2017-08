Schoonheid in de miserie: man speelt piano in ondergelopen woning

kv

video Aric Harding keerde dinsdag even terug naar zijn huis dat door de hevige regen tijdens orkaan Harvey volledig onder water werd gezet. De man wilde snel wat speelgoed oppikken voor zijn kinderen die wegens de storm tijdelijk elders verbleven. Een van zijn zonen is een fervent pianospeler en was bang dat hun piano door de regen verwoest zou zijn. De papa maakte van de gelegenheid gebruik om de piano uit te proberen. Het resultaat is prachtig en ontroerend.