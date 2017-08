Kosten voor heropbouw na Harvey zullen "veel hoger" liggen dan na Katrina

TK

31/08/17 - 09u15 Bron: Belga

© reuters.

De kosten voor de heropbouw na orkaan Harvey zullen, volgens de Texaanse gouverneur Greg Abbott, "veel hoger" liggen dan na orkaan Katrina in 2005. Hij schat dat er veel meer dan 125 miljard dollar (105 miljard euro) van het federale niveau nodig zal zijn om die heropbouw te financieren. New Orleans kreeg, na de passage van Katrina, van het Amerikaanse Congres zo'n 120 miljard dollar toegewezen. Dat meldt de Wall Street Journal vandaag.

"Er blijft regen vallen boven het zuidoosten van Texas", zei Abbott. In die regio, waar onder meer de steden Beaumont en Port Arthur liggen, viel op 24 uur tijd meer dan 60 cm neerslag.



Analisten op Wall Street schatten dat verzekerinsmaatschappijen meer dan 10 miljard dollar en mogelijk 20 miljard dollar zullen moeten uitkeren. De vele onbekende factorenn van de nog altijd razende storm verklaren het grote verschil in de ramingen.



Abbott zei te verwachten nog zeker vier dagen tot een week te kampen met overstromingen, hoewel in de buurt van Houston het water aan het zakken is.