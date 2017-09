Week 4: "op naar doel 2"

Aangeboden door Weight Watchers

De eerste maand Weight Watchers is voorbij en eerlijk: het was geen opgave. Ik heb volgehouden, er is resultaat en zie het nog steeds helemaal zitten. Of ik ook iets geleerd heb de voorbije vier weken?

Katrien (37) heeft een man en een kat waar ze allebei even dol op is.

Bijna nog meer houdt ze van pizza’s en daiquiri’s (jawel, in het meervoud).

Ze zou graag 20 kilo vermageren, maar is al blij met de eerste vijf! Natuurlijk heb ik heel veel opgestoken... Superhard samengevat komt het er op neer dat je jezelf een gezonde levensstijl aanleert die je door de rest van je (hoera: slanke) leven zal helpen. En dat kan bij iedereen om iets anders draaien. Ik heb bijvoorbeeld niets met chocolade of frisdrank (echt!). Het moeilijkst voor mij is mijn maaltijden plannen: je kan niet zomaar een diepvriesmaaltijd in de microgolf zwieren of vier keer per week iets afhalen. Mijn diepvriezer zit intussen vol met soepjes en extra porties van recepten die ik heb uitgeprobeerd. Netjes met het aantal SmartPoints erop, perfect in geval van tijdsnood of geen-zin-om-te-koken-situaties. En af en toe gaat er toch een pizza in de oven, en dat is oké.

Niet alleen Even belangrijk voor mij is het gevoel dat je niet alleen bent. Mijn lief is twee jaar geleden flink afgevallen. Ondanks de belofte dat ik zou meedoen, haakte ik al snel af omdat het dieet me niet lag (het was gewoon niet lekker). Ondertussen zijn er bij hem weer enkele kilo's bij. Hij volgt de cursus niet en houdt geen SmartPoints bij maar door (met veel smaak) dezelfde hoofdmaaltijden als ik te eten, is hij intussen toch ook drie kilogram kwijt. Het is bovendien gewoon leuk om samen recepten te kiezen, boodschappen te doen, te koken en vervolgens aan tafel te zitten met hetzelfde op je bord. Maar ook als je man/mama/zus/zoon niet meewerkt, vind je steun in de groep van je cursus, bij je coach of online, er zitten een heleboel mensen in datzelfde schuitje, geloof me!

-5,4 Het is al een maand geleden, die eerste keer op de weegschaal. Ik ben nog niet aan mijn streefgewicht maar heb mijn eerste doel, -5 kg (pardon: -5,4!), gehaald. Sneller dan gehoopt en dat kan tellen als aanmoediging. Ik kijk uit naar het winkelen (en niet meer standaard voor 'zwart en vormeloos' te gaan) maar vooral naar het extra zelfvertrouwen en me niet meer hoeven te verstoppen. Op naar doel nummer 2. En tot volgend jaar aan het zwembad, in bikini.