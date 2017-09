Recept van de week: Vietnamese rolletjes

Aangeboden door Weight Watchers

16/09/17 - 04u35

© Weight Watchers.

Met deze lunch wist ik deze week een hoop collega's jaloers te maken, want geef toe: deze rolletjes zien er zoveel indrukwekkender uit dan een smos met hesp. Je krijgt Oosterse fastfood met heel veel groentjes, maar dan wel op een gezonde en verrassende manier. Het recept is supermakkelijk aan te passen voor vegetariërs zonder aan de authentieke smaak te raken: ook in het Oosten gebruiken ze wel 'ns tofu in plaats van kip. Lekkerrrr!

Het recept Onze journaliste test uit!

Katrien (37) heeft een man en een kat waar ze allebei even dol op is.

Bijna nog meer houdt ze van pizza’s en daiquiri’s (jawel, in het meervoud).

Ze zou graag 20 kilo vermageren, maar is al blij met de eerste vijf! Voor 4 porties, (7 Smart Points per portie): 120g rijstnoedels • komkommer • 4 lente-uitjes • 1 wortel • 15g sesamzaadjes • 200g gerookte kipfilet (of tofu) • 12 rijstvellen (10 g/stuk) • sojasaus • enkele takjes koriander

© Katrien. Stap 1

Doe de noedels in een schaal met kokend water tot ze zacht zijn.



Stap 2

Snij komkommer, lente-uitjes, wortel en kipfilet (of tofu) in reepjes van gelijke dikte en lengte (±10 cm).



Stap 3

Doe de rijstvellen in een kom met warm water en laat weken tot ze zacht zijn.



Stap 4

Vul elk rijstvel met noedels, een paar reepjes komkommer, lente-uitjes, wortel en kipfilet (of tofu) en besprenkel met sesamzaadjes en koriander.



Stap 5

Vouw het rijstvelletje dicht en rol op; herhaal bij elk rolletje.



Stap 6

Serveer met de sojasaus.



Smakelijk!