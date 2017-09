Week 3: "Planning is alles"

Aangeboden door Weight Watchers

Een stressy week op het werk en weer eens te laat aan de supermarkt gedacht: deze week red ik met de Weight Watchers foodbox en heb ik zelfs nog tijd over voor een filosofische overpeinzing...

Tekst: Katrien Neyens

Onze journaliste test uit!

Katrien (37) heeft een man en een kat waar ze allebei even dol op is.

Bijna nog meer houdt ze van pizza’s en daiquiri’s (jawel, in het meervoud).

Ze zou graag 20 kilo vermageren, maar is al blij met de eerste vijf! Wat me echt heeft geholpen de voorbije weken is het vooraf plannen van mijn maaltijden. Dat maakt het makkelijk om je SmartPoints te tellen maar het bespaart ook tijd in de winkel (die je dan weer kan gebruiken in de keuken). Een blik op mijn agenda van de volgende week doet me echter het ergste vrezen. Lange dagen en naderende deadlines roepen doembeelden op van afhaalpizza en diepvriesmaaltijden. Daarom bestelde ik voor deze week een Weight Watchers foodbox!

Op bestelling Ken je die maaltijddozen met recepten en bijhorende ingrediënten die gewoon thuis geleverd worden? Wel: Weight Watchers heeft er ook een, helemaal aangepast aan het SmartPoints-programma. Je bestelt 'm voor donderdagochtend, de levering gebeurt op maandagavond - je moet er dus niet speciaal voor thuisblijven. Ook de recepten zagen er lekker en verrassend uit, van een Zuiderse tajine tot een hamburger deluxe. De ingrediënten zijn echt vers en de recepten eenvoudig, de ideale manier dus om tijd te winnen en toch binnen je SmartPoints-budget te blijven. Dat mijn man (de held!) deze week achter het fornuis kruipt, helpt natuurlijk ook.

Geen hype Als ik vertel tegen mijn zussen of tegen vrienden dat ik op dieet ben, krijg ik vaak een paar rol-ogen toegeworpen ("yeah right, dat kennen we..."), maar als ik uitleg hoe het werkt en dat je zelfs nog dessert mag of een cocktail, neemt de interesse plots toch toe. Weight Watchers bestaat al een hele tijd en is dus meer dan zomaar een dieethype. Het werkt, ook voor mij (wie had dat gedacht?). Want geloof me, ik heb al véél uitgeprobeerd en al even snel weer opgegeven. Bij WW mag je van eten houden en genieten, dat is iets wat bij andere methodes vaak vergeten wordt: eten is iets wat je nodig hebt en een paar keer per dag doet. Het moet dus lekker en leuk blijven, anders hou je het nooit vol.

Score! Genoeg gefilosofeerd, back to business. Normaal zou ik tijdens zo'n drukke week 's avonds geen fut meer hebben en die Weight Watchers-meeting aan mijn laars lappen, maar ik lijk de laatste tijd minder snel moe. Dat is waarschijnlijk die extra energie die je krijgt wanneer je gezonder gaat eten. Deze week ben ik 2,4 kilogram kwijt, dat is al 3,7 kilogram in twee weken tijd: als ook dat geen extra energie geeft...