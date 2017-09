Recept van de week: home made muesli

Aangeboden door Weight Watchers

Muesli is een makkelijk ontbijt en smaakt zelfgemaakt echt wel veel beter! Bovendien kan je het recept gewoon aanpassen aan wat jij graag lust. Zelf ben ik niet zo dol op gedroogde abrikozen en rozijnen. Ik heb ze daarom vervangen door stukjes droge appel en banaan. Mijn favoriete bereiding met muesli is een kommetje yoghurt met frambozen, bos- en braambessen (ik neem ze in het diepvriesvak, deze blijven langer vers) waar ik dan een portie muesli over strooi. Dit recept is goed voor 20 porties, ik kan dus nog wel even voort!

Het recept Onze journaliste test uit!

Katrien (37) heeft een man en een kat waar ze allebei even dol op is.

Bijna nog meer houdt ze van pizza’s en daiquiri’s (jawel, in het meervoud).

Ze zou graag 20 kilo vermageren, maar is al blij met de eerste vijf! Voor 600 g, (4 Smart Points per 30 g)

200 g havermout • 200 g boekweit (of andere) vlokken • 40 g amandelen (gehakt) • 10 g zonnebloempitten • 10 g pompoenpitten • 1 koffielepel zout • 100 g honing • 30 g rozijnen • 30 g gedroogde abrikozen (in stukjes)

© Katrien. Stap 1

Meng de havermout met de boekweitvlokken, amandelen, zonnebloempitten en pompoenpitten.



Stap 2

Los het zout op in een eetlepel heet water en roer hier vervolgens de honing onder. Meng met de mueslimix.



Stap 3

Bekleed een bakplaat met bakpapier en spreid er het mengsel over uit en bak 10 à 15 minuten in een voorverwarmde oven op 160 graden.



Stap 4 Haal de muesli uit de oven, meng de abrikozen en rozijnen eronder en laat afkoelen. Bewaar de muesli in een goed afgesloten pot.



Smakelijk!





