Week 2: meten is weten!

9/09/17 - 04u00

Gewapend met een gloednieuwe keukenweegschaal en de Smart Points-app breng ik deze week veel tijd door achter het fornuis. Of het loont? Dat ontdek ik al snel wanneer ik een tweede keer naar de Weight Watchers-cursus ga.

Tekst: Katrien Neyens

Onze journaliste test uit!

Katrien (37) heeft een man en een kat waar ze allebei even dol op is.

Bijna nog meer houdt ze van pizza’s en daiquiri’s (jawel, in het meervoud).

Ze zou graag 20 kilo vermageren, maar is al blij met de eerste vijf!

Waar het in de eerste week wat aanpassen was aan mijn leven met Smart Points, zijn ze nu echt wel volledig geïntegreerd in mijn denkpatroon. Ik koop ineens ook een nieuwe keukenweegschaal - de oude had stiekem de geest gegeven na het voorbije decennium grotendeels onder in een la te hebben doorgebracht. Wegen is - ook voor je voeding - erg belangrijk bij het Weight Watchers-programma. Dat is nieuw voor mij want behalve bij het bakken van een cake, heb ik eigenlijk nooit veel voedingswaren gewogen en ik merk dat je de bal soms flink kan misslaan bij het inschatten van een portie.