Aanvaller militairen ontsloeg zichzélf uit psychiatrie

Bjorn Maeckelbergh

28/08/17 - 22u54

© rv.

Hoewel de man die in Brussel militairen aanviel met een mes eerder al een collega opzettelijk verwond had met werkgereedschap en andere collega's op de grond dwong zodat hij hen beter kon schoppen, vonden de psychiaters hem geen gevaar. Na drie weken in een psychiatrisch ziekenhuis ontsloeg Haashi Ayaanle (30) zichzelf dan maar. «Hij dacht dat hij achtervolgd werd», zegt zijn advocaat.

Metaalbedrijf Victor Buyck in Eeklo ontsloeg lasser Haashi Ayaanle op 7 april op staande voet. «We hadden geen andere keuze», zegt gedelegeerd bestuurder Wim Hoeckman. Die dag trommelde het bedrijf de politie op, omdat Haashi Ayaanle in de fabriekshal drie collega's had aangevallen. «Ineens stortte hij zich op een collega met een schroevendraaier en ander gereedschap. Net als bij die militairen vrijdag in Brussel viel hij hem in de rug aan. Vervolgens dwong hij twee anderen op de grond, zodat hij hen beter kon schoppen. De politie is hem hier moeten komen overmeesteren.»



Volgens Hoeckman was er geen aanwijsbare reden voor zijn agressie. «Blijkbaar zei hij dat hij gepest werd. Op de werkvloer spreken ze dat tegen. Hij werkte hier al 3,5 jaar. Nooit eerder waren er klachten.»

Eén dagje, da's genoeg Nog één keer zagen ze Ayaanle terug. Dat was toen hij op 4 mei - op aandringen van zijn werkgever - na de werkuren zijn locker kwam leeghalen. «Daar heb ik van de personeelsdirecteur voor het eerst vernomen wat er die dag écht was gebeurd», zegt zijn advocaat Norbert Demeulenaere. «Zelf wist Haashi het eigenlijk niet goed.»



Volgens de advocaat wees alles erop dat de Belg van Somalische afkomst na de zware agressie van 7 april gedwongen zou worden opgenomen in de psychiatrie. «De politie bracht hem meteen naar het psychiatrisch centrum Dr. Guislain in Gent. Maar daar moest hij bizar genoeg maar één dag blijven. Omdat de dokters hem geen gevaar vonden voor de samenleving. Raar, want ze brachten hem wel naar het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan in Eeklo, waar hij bijna drie weken zogezegd vrijwillig is verbleven. Da's toch niet omdat hij een slachtoffer was van pestgedrag? Uiteindelijk tekende hij zelf voor zijn ontslag...»

Achtervolgingswaan De advocaat trok na het leeghalen van de locker ook met Haashi Ayaanle terug naar het psychiatrisch centrum in Eeklo. «Hij had me gezegd dat daar nog spullen van hem lagen. Ik wilde van de dokters vooral weten of ze het oké vonden dat hij niet meer was opgenomen. 'Da's volledig zijn keuze', zeiden ze. Ze benadrukten ook dat hij zijn medicatie moest blijven nemen. Ze schreven daar ter plaatse op welke medicijnen. Ik denk iets tegen achtervolgingswaan. Want hij dacht onder andere dat zijn collega's in zijn appartement in Brugge rondneusden als hij er niet was. In zijn hoofd dacht hij dat zijn buren die collega's binnenlieten.»