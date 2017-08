"Een soldaat van IS": terreurgroep eist mesaanval op militairen in Brussel op

AVH, EB

26/08/17 - 21u50

© Marc Baert.

De terreurbeweging Islamtische Staat (IS) heeft de aanval met een mes op militairen in Brussel van gisteravond opgeëist. Dat gebeurde via een boodschap op Telegram door het IS-propagandakanaal Amaq.

"De dader van de aanval in Brussel is een soldaat van Islamitische Staat", zegt het communiqué, dat een "veiligheidsbron" citeert. Volgens diezelfde bron was de aanval een antwoord op de oproep om de landen van de internationale coalitie tegen IS te treffen. België maakt deel uit van die coalitie.



Een man viel met een mes drie militairen in de rug aan op de Émile Jacqmainlaan terwijl hij "Allahu Akbar" riep. De Belgische man, Haashi Ayaanle, van Somalische afkomst werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Hij had ook een namaakvuurwapen en twee koranboeken bij zich. Twee militairen raakten lichtgewond.



De dader had "een paar baldadigheden in het verleden" op zijn kerfstok, maar stond niet geseind omwille van terrorisme, islamextremisme of radicalisering. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).



Volgens Jambon handelden de militairen uit wettige zelfverdediging. "De militairen deden wat ze moesten doen", aldus de minister. "Het is de taak van de soldaten en de politie om de burgers en de instellingen te beschermen. Ze hebben dat perfect gedaan."



Ook het Brusselse parket, dat de acties van de militairen onderzoekt, gaat uit van wettige zelfverdediging. Het parket meldde vrijdagavond al dat het ervan uitgaat dat de militair "schoten afvuurde conform met de 'rules of engagement' en binnen het kader van de wettelijke zelfverdediging".