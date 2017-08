"Dader al vier maanden niet meer in buurt van zijn woning gesignaleerd", zegt Brugse burgemeester Landuyt

EB

26/08/17 - 19u20 Bron: Belga

Brugs burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). © photo news.

De 30-jarige Somaliër die gisteravond militairen met een mes heeft aangevallen in Brussel, was al een viertal maanden niet meer in de buurt van zijn woning in Brugge gesignaleerd. Dat meldt burgemeester Renaat Landuyt.