Haashi A., de altijd glimlachende man die plots militairen aanviel

26/08/17 - 14u25 Bron: Belga, Siebe De Voogt

Haashi A. enige tijd geleden in de Brusselse metro. © Facebook.

Buren van Haashi A., de man die gisteravond in Brussel militairen met een mes aanviel en daarbij werd doodgeschoten, reageren verbaasd. De 30-jarige man van Somalische afkomst was legaal in het land en woonde sinds tweeënhalf jaar in een sociale woontoren in Brugge. Hij stond niet gekend om terreurdaden maar wel om slagen en verwondingen begin dit jaar. "Hij liep steevast met een glimlach op zijn gezicht rond en stond steeds klaar om oudere mensen in het gebouw te helpen", getuigen buren.

De man riep tweemaal 'Allahu Akbar' toen hij met een mes militairen in de rug aanviel. Eén van hen schoot Haashi A. neer, hij overleed later op de avond aan zijn verwondingen. De twee militairen raakten lichtgewond.



Verbaasd en teleurgesteld

Haashi A. had naast een neppistool ook twee korans op zak. Dat meldt het federale parket, dat een terreuronderzoek heeft geopend. Zijn buren in Brugge reageren verbaasd en teleurgesteld.



A. woonde sinds 2,5 jaar in een appartementsblok met sociale woningen in Brugge, waar vannacht een huiszoeking werd verricht. Zijn buren hadden nooit verwacht dat hij tot zulke daden in staat was. "Hij liep steevast met een glimlach op zijn gezicht rond en hij stond altijd klaar om de oudere mensen in het gebouw te helpen", klinkt het. "Nooit berokkende hij ons kwaad. Dit hadden we nooit verwacht. Ik ben diep ontgoocheld in hem", zegt een buurvrouw.



Snel-Belgwet

De man kwam in 2004 naar België en kreeg in 2015 de Belgische nationaliteit. Zijn asielaanvraag werd in 2009 geregulariseerd omdat de asielprocedure al langer dan vier jaar aansleepte. In 2015 werd de man vervolgens genaturaliseerd tot Belg, nog via de snel-Belgwet. Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op Twitter. De snel-Belgwet werd eind 2012 afgeschaft, maar de aanvraag tot naturalisatie was begin 2012 ingediend, aldus nog Francken.



Haashi A. had "een paar baldadigheden in het verleden" op zijn kerfstok, maar stond niet geseind omwille van terrorisme, islamextremisme of radicalisering. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zaterdagochtend gezegd op Radio 1.