Jambon: "Aanvaller gekend voor enkele baldadigheden, niet voor terrorisme"

26/08/17

De identiteit van de man die gisteravond drie militairen met een mes heeft aangevallen in Brussel, is bekend. Het gaat om een man van Somalische afkomst, maar met de Belgische nationaliteit. Hij had "een paar baldadigheden in het verleden" op zijn kerfstok, maar stond niet geseind omwille van terrorisme, islamextremisme of radicalisering. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gezegd op Radio 1.

De man viel gisteravond op de Émile Jacqmainlaan drie militairen aan in de rug, aldus de minister. Hij werd daarop neergeschoten en overleed wat later aan zijn verwondingen.



Volgens Jambon handelden de militairen uit wettige zelfverdediging. Ze werden volgens de minister aangevallen in de rug. "De militairen deden wat ze moesten doen", aldus Jambon. "Het is de taak van de soldaten en de politie om de burgers en de instellingen te beschermen. Ze hebben dat perfect gedaan, op gevaar voor eigen lijf en leden. Mijn respect is enorm groot."



Ook het Brussels parket, dat de acties van de militairen onderzoekt, gaat uit van wettige zelfverdediging. Het parket meldde gisteravond al dat het ervan uitgaat dat de militair "schoten afvuurde conform met de 'rules of engagement' en binnen het kader van de wettelijke zelfverdediging".



Terreuraanval is de hypothese

Het onderzoek naar de mesaanval zelf is in handen van het federaal parket. "De thesis is dat het een terreuraanval zou zijn", aldus Jambon, onder meer omdat de dader "Allahu Akbar" zou hebben geroepen. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid brengen.



De minister voegde nog toe dat hij geen glazen bol heeft om te voorspellen hoe lang er nog militairen op straat zullen patrouilleren. "Ik zou niet liever willen dan ze morgen te laten terugkeren naar hun kazernes, maar zolang het dreigingsniveau op 3 staat, zijn we heel dankbaar dat we op hen een beroep kunnen doen."



Het crisiscentrum bevestigde gisteravond dat het dreigingsniveau op niveau 3 blijft staan. Dat betekent dat de dreiging "ernstig, mogelijk en waarschijnlijk" is.