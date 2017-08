Aanvaller riep twee keer "Allahu Akbar"

Bewerkt door: ADN

De man die vanavond militairen heeft aangevallen in het centrum van Brussel zou een dertigjarige Somaliër zijn, met de naam Haashi A. (geboortejaar 1987). Hij heeft tijdens zijn aanval twee keer "Allahu Akbar" (God is groot) geroepen. Dat bevestigt het federaal parket.

De aanval vond plaats rond 20.15 uur op de Émile Jacqmainlaan. De man liep met een mes in op twee militairen. Het federaal parket bevestigt dat slechts één van de militairen lichtgewond raakte, terwijl er eerder sprake was van twee gewonden. In een reactie hebben de soldaten de man neergeschoten. Brussels burgemeester Philippe Close meldde na afloop dat het om "een geïsoleerde daad door één persoon" ging.



Over de motieven van de dader is nog niets bekend. De Somaliër was niet gekend vanwege terroristische feiten. Het federale parket neemt het dossier over, wat betekent dat het incident als een terreurdaad wordt behandeld.