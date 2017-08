Door: redactie

25/08/17 - 23u10

© afp.

video

Op de Emile Jacqmainlaan in Brussel is omstreeks 20.20 uur een man doodgeschoten, nadat die twee soldaten had aangevallen met een mes. De soldaten schoten de man zelf neer. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Bij de aanval geraakten twee militairen lichtgewond. Het federaal parket beschouwt de aanval als een terreurdaad.