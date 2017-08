Getuige: "Ik hoorde een luide schreeuw, die ging door merg en been"

FT

25/08/17 - 23u13 Bron: Eigen berichtgeving

Yohan zat iets te eten op het terras van café Boulevard wat verderop toen hij geweerschoten hoorde. © Marc Baert.

Twee mannen hebben van dichtbij gezien wat er zich deze avond op de Émile Jacqmainlaan heeft afgespeeld. Ze doen hun verhaal aan onze redactie. "Ik hoorde een luide schreeuw. Die ging door merg en been", zegt Ahmed Khaled uit Koeweit, met woonplaats in Brussel.

Ahmed Khaled, die al vijf jaar in onze hoofdstad woont, was aan het eten in Indisch restaurant 'Jai Ho', toen hij een luide schreeuw hoorde. "Die ging door merg en been", vertelt hij ons. "Een seconde later hoorde ik twee schoten, waarop meteen politie ter plaatse kwam. Vijf minuten later was het een ware overrompeling aan politiemachten."



Een andere getuige, Yohan, meldt dat de dader een baard had en een capuchon droeg. Hij had een kap over zijn hoofd getrokken. Yohan zat te eten op het terras van café Boulevard: "Toen ik buitenkwam, zag ik nog hoe de politie hun wapen op de man richtte. De ordediensten waren vliegensvlug ter plaatse."