Politici reageren op mesaanval Brussel: "Hoe laf kan een aanval zijn?"

Door: SSL, ADN

25/08/17 - 23u03

© Mark Baert.

Premier Charles Michel en minister van Defensie Steven Vandeput hebben vanavond op Twitter hun steun en medeleven uitgesproken aan de militairen. En ook andere politici hebben al van zich laten horen op de sociale media na de mesaanval op militairen.

Twee militairen werden rond 20.15 uur in de Brusselse Emile Jacqmainlaan met een mes aangevallen door een man en raakten daarbij lichtgewond. De dader is overleden.

Dank voor moedige tussenkomst militairen in #Brussel . Spoedig herstel. We blijven alert.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) reageerde uitgebreider. "Ik zit geweldig in met de militairen die zijn aangevallen - en met al hun collega's die hetzelfde kan overkomen. Dat zijn mensen die dag in, dag uit en in weer en wind paraat staan om andere mensen te beschermen, en net zìj worden aangevallen. Hoe làf kan je zijn? Dit zijn ernstige feiten, of het nu terreur is of niet."