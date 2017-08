Militairen schieten man dood die hen aanvalt met mes: "Poging tot terrorisme"

FT & SRB

De man zou twee militairen op de Émile Jacqmainlaan hebben aangevallen met een mes. De dader werd neergeschoten. © Belga & Twitter.

Militairen hebben deze avond rond 20.20 uur een man neergeschoten op de Émile Jacqmainlaan in Brussel nadat die hen had aangevallen met een mes. De dertigjarige Somaliër is aan zijn verwondingen overleden. De twee militairen zijn lichtgewond geraakt. Het federaal parket behandelt het incident als een terreurdaad. Het dreigingsniveau in ons land wordt niet verhoogd.

Getuigen meldden dat ze deze avond geweerschoten hadden gehoord voor het gebouw van AG Insurance op de Émile Jacqmainlaan, in het centrum van de hoofdstad. Die straat ligt vlak bij de Grote Markt.



Het Openbaar Ministerie spreekt van een dertigjarige man, Haashi A. (geboortejaar 1987), die niet in verband kan worden gebracht met terroristische activiteiten. Een bron bij de politie zegt dat hij uit Somalië komt.



Volgens onze krant woont de man in de regio Brugge. Hij zou hier legaal verblijven en een vaste verblijfplaats hebben. Parket en politie spraken elkaar aanvankelijk tegen over de toestand van de man. Hij zweefde een tijdlang tussen leven en dood, maar bezweek later op de avond in het ziekenhuis dan toch aan zijn verwondingen.



"De jongeman is te voet en met een mes op twee militairen ingelopen. Bij de aanval zijn twee soldaten lichtgewond geraakt, één aan het hand en één aan het gezicht. In een reactie hebben de militairen de man neergeschoten", meldt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch.



Burgemeester Philippe Close spreekt van drie militairen, waarvan één gewond. "De man werd onmiddellijk geneutraliseerd en naar het ziekenhuis overgebracht. Het gaat om een geïsoleerde daad door één dader", aldus Close nog. Het federaal parket behandelt het incident intussen als een daad van terreur.



De burgervader benadrukt nog dat er een goede samenwerking is tussen de politie, het parket en de militairen, en dat het gewone leven in Brussel zijn gang blijft gaan. Er zijn geen evenementen afgelast.



Terreurdreiging Nieuwstraat

De veiligheidsdienst van ons land kreeg deze week wel berichten binnen over mogelijke terreurdreiging in het bekende winkelcentrum Nieuwstraat. "Maar er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat die geloofwaardig is", klonk het toen op het kabinet van Binnenlandminister Jan Jambon. Er werden dan ook geen extra maatregelen genomen. "Zoals elke melding van een mogelijke terreurdaad op sociale media, werd dit bericht ernstig onderzocht door OCAD." Maar die kwam tot de conclusie dat het bericht weinig geloofwaardig was. "Na jaren ervaring, voelen we aan of zoiets serieus is en wanneer niet." Of het een link heeft met de aanval van deze avond is nog niet geweten.