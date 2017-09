Weekendt(r)ip voor lovebirds: de 6 meest romantische logeerplekken diep in de Ardense bossen

Aangeboden door Ardennes-Etape

15/09/17 - 11u18

Een herfstige boswandeling, een gezellig diner en dan knuffelen bij het haardvuur: een weekendje Ardennen met je liefste barst gegarandeerd van de romantiek. Zéker wanneer je logeert in een van deze zes charmante liefdesnestjes. Oh la la, l'amour!

Gesves Geen heerlijkere plek voor een deuggdoende break dan deze driesterrenchalet voor twee midden in het bos. Dit gezellige nestje in Gesves beschikt over een knusse slaapkamer, een badkamer met Italiaanse douche en een infraroodcabine.

Bastogne Dit charmante vakantiehuisje in Bastogne beschikt over een slaapkamer met infraroodcabine en bubbelbad met zicht op de omringende natuur. Geen betere manier om je dag te starten dan met een glaasje bubbels in de jacuzzi!

Houffalize Herbronnen doe je in deze driesterrenvakantiehut voor twee aan de rand van het bos in Houffalize, op een weiland aan de oever van een beek. Steek 's avonds gerust de houtkachel aan.

Coo © Ardennes-Etape. Dit appartement is de perfecte plaats voor een romantisch weekendje weg. Is het niet het panoramische uitzicht over de Amblève-vallei, dan wel de sauna of het haardvuur die het vuur tussen jou en je droomdate doet opflakkeren.

Stavelot © Ardennes-Etape. Wist je dat dichter Guillaume Apollinaire in de zomer van 1899 in het pittoreske Stavelot verbleef? In de abdij is een museum over het leven van de dichter van het 'Chanson du Mal-Aimé' ondergebracht. Voor wie in de stijl van de dichter wil overnachten, is dit sierlijke huisje voor twee met het lieflijke behang en de gezellige tuin een absolute must.

Durbuy Deze gezellige, ruime dorpswoning in Durbuy heeft alles in huis om jou en je geliefde tot in de kleinste details te verwennen: een raclettestel, grill en barbecue tonen dat liefde door de maag gaat en in de met zorg aangelegde tuin en de cosy ingerichte ruimtes kom je met z'n tweetjes volledig tot rust.