Het perfecte vriendenweekend beleef je in deze unieke XL-vakantiehuizen in de Ardennen

15/09/17 - 11u31

Vriendschappen moet je onderhouden, en hoe doe je dat beter dan met een reünieweekend op verplaatsing? Dat hoeft zelfs geen stevige verplaatsing te zijn: in onze eigenste Ardennen vind je, te midden van de herfstige bossen, prachtige vakantiehuizen op maat van je grote bende. Met heel wat leuke extra's!

Sankt Vith Een bar met biljarttafel, een dartsbord, sauna, hammam, infraroodcabine en een outdoor openhaard en jacuzzi: dit plattelandshuis voor 28 personen in Sankt Vith heeft werkelijk alles in huis om van jullie vakantie een onvergetelijke trip te maken.

Houffalize Niet ver van brouwerij Achouffe in Houffalize bevindt zich dit gezellige vakantiehuis met speelkamer voor de kinderen op de mezzanine, een leeshoek, bar en zithoek met cassettehaard. Nog niet ontspannen? Probeer dan zeker de houten spa uit.

Saint-Hubert Zijn je BFF's echte wandelaars? Dan is deze luxevilla in een bosrijk landgoed van maar liefst tien hectare een absolute must voor jullie. Niets zaligers dan na een stevige dagtocht uitblazen in de gezellige woonruimtes, genieten van een aperitiefje voor de cassettehaard of op een van de overdekte terrassen en op krachten komen in de infaroodcabine. De kinderen zullen zich dankzij de speelkamer met tafelvoetbal en flipperkast geen seconde vervelen.

Jalhay Na een pittige tocht door de streek doet een verfrissende duik in het binnenzwembad van deze villa voor 14 personen in Jalhay je pijnlijke voeten ogenblikkelijk vergeten. Tel daar het zicht op de tuin en de venen bij en die vakantie kan niet meer stuk!

Herve © Ardennes-Etape. In de kelder van dit boerderijtje voor 14 personen in Herve bevindt zich een speelzaal met gigantisch kickerspel, goed voor uren gestoei, lachsalvo's en spelplezier. Het huis beschikt over een tweede keuken en leefruimte, zodat niet iedereen hetzelfde ritme hoeft te volgen als de rest van de groep. En dan vergeten we de jeu de boules-baan en het memorabele uitzicht op het plateau van Herve nog te vermelden!