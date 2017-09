Met de kroost naar de Ardennen? In deze toffe vakantiehuisjes krijgt verveling geen kans

Aangeboden door Ardennes-Etape

15/09/17 - 11u05

Als drukbezette ouder kun je een weekendje weg zo nu en dan ongetwijfeld heel erg waarderen, maar voor de kroost vind je waarschijnlijk niet altijd opvang. Meepakken dan maar, en dat hoeft helemaal geen slecht nieuws te zijn: deze vakantieplekken dicht bij huis - de prachtige Ardense bossen! - hebben alles om jou én je kinderen een onvergetelijke trip te bezorgen.

Bertrix © Ardennes-Etape. Dit comfortabele vakantiehuis in Bertrix met sauna, houtkachel en biljarttafel was vroeger een molen. Hier en daar zie je nog oude mechanismen van hout en metaal in de woning en ook de molensteen in de woonkamer herinnert aan de vorige bestemming. Wil je de streek op een originele manier verkennen, dan kan dit op de rug van een ezel.

Durbuy © Ardennes-Etape. Deze dorpswoning in Durbuy is de uitgelezen uitvalsbasis om de kleinste stad ter wereld te verkennen. Voor kinderen werd speelgoed en een heuse speelhut voorzien en onder de eettafel zit een biljarttafel verstopt. Je batterijtjes opladen doe je in de wellnessruimte met sauna

Doische Eén blik op de foto's van dit alleraardigste adresje en je bent verkocht: dit vakantiehuis in Doische beschikt niet alleen over een inrichting om u tegen te zeggen, maar ook over een heuse speelkamer waar je kids het ook bij regenweer uitstekend naar hun zin zullen hebben.

Bastogne Of je vakantiegevoel nu in de sauna of in de speelkamer aangewakkerd wordt: het is zeker dat zowel groot als klein in deze dorpswoning in Bastenaken zijn gading vindt.

Butgenbach © Ardennes-Etape. Voor een luxueus verblijf pal aan het meer van Butgenbach zet je koers naar dit 4,5-sterren appartement. Hier kunnen in totaal zeven personen in alle comfort overnachten. Nog niet overtuigd? Vanop het privéterras en vanuit de leefruimte heb je uitzicht op het meer. Ook bij herfstig weer hoef je dus niets van de adembenemende omgeving te missen!