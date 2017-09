7 wondermooie plekken in de Ardennen met de allerhoogste Instagramfactor

Aangeboden door Ardennes-Etape

Kan je Instagramfeed wel wat va-va-voom gebruiken? Plaatjes van locaties die tot de verbeelding spreken doen het altijd goed, en newsflash: genoeg zulke magische plekken te vinden in eigen land. Je moet gewoon even richting Ardennen trekken, waar deze 7 adembenemende parels je opwachten.

Daal af in de grotten van Hotton © Ardennes-Etape. Dwaal door de grotten van Hotton die de sfeer van Duizend-en-één-nacht uitstralen. Het is de bijnaam voor de grotten van Hotton, geklasseerd als uitzonderlijk natuurerfgoed van Wallonië. In een 40 meter diepe afgrond bevindt zich een doolhof van gangen en prachtige galerijen, waar een denderende ondergrondse stroom door loopt. Samen met een gids daal je af naar het hart van een indrukwekkende natuurlijke grot. Als dat geen prachtige kiekjes oplevert!



Logeertip: in dit landhuis in Durbuy dat door de eigenaars met veel oog voor detail werd ingericht, slaap je gegarandeerd als een roos. Voor de kinderen is er een speciale speelruimte voorzien.

Klauter over rotsige paden naar de Citadel van Namen © Ardennes-Etape. Elke zondagvoormiddag wordt er op de Quai de Meuse en de Boulevard de la Meuse in Namen een rommelmarkt gehouden. Op deze wandelboulevards kan je terwijl je een vintage servies, een zeldzame lp of een antieken kastje scoort, genieten van het zicht op de immense citadel die de hele stad lijkt te overheersen. In de Middeleeuwen was dit de residentie van de Graven van Namen, later groeide de citadel uit tot een van Europa's grootste vestigingen. Als je richting citadel loopt over de rotsige paden, word je onderweg beloond met een prachtig uitzicht over de stad en de twee rivieren, de Maas en de Samber.



Logeertip: in deze vleugel van het Kasteel van de Thylère in Dinant werd een charmant vakantiehuis voor zeven personen ondergebracht. Is het niet de Franse tuin aan de Maas, dan wel de authentieke stijl die behouden werd of het ruime, overdekte terras die je overstag doen gaan.

Strek je benen aan de Ninglinspo © Ardennes-Etape. De zes kilometer lange wandeling rond de Ninglinspo, het enige bergriviertje dat ons land rijk is, is zonder twijfel een van de mooiste wandelingen die je in de Ardennen kan afleggen. In de buurt van Aywaille en Remouchamps geniet je in het schaduwrijke woud van watervalletjes, avontuurlijke paden en heel wat klimwerk. Ook kinderen zullen de route geweldig vinden: onderweg zijn er talloze plekken om dammen te bouwen. Trek dus stevige wandelschoenen aan en neem extra sokken mee!



Logeertip: in dit verrassend gerieflijke vakantiehuis in Aywaille kom je als vanzelf tot rust. De zachte kleuren in de aangename, lichte ruimtes maken het hier voor jou tot een thuis ver van huis.

Kijk uit over Le Tombeau du Géant © Ardennes-Etape. De Franse schrijver-dichter Victor Hugo was een groot bewonderaar van Het Graf van De Reus, de wondermooie site in een brede vallei aan de Semois. De legende vertelt dat een Gallische reus vermoord werd door een honderdman van het leger van Labienus. Zijn lichaam werd gevonden door een oude man, die het met de hulp van jongeren begroef op deze heuvel. Bezoek zeker het uitzichtpunt van Botassart, vlak bij het dorpje met dezelfde naam, van hieruit heb je een grandioos uitzicht over de beboste heuvel die omgord wordt door de rivier.



Logeertip: op de houten veranda van deze ruime chalet in Vresse-sur-Semois is het na een pittige dag in de natuur heerlijk uitblazen.