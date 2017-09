Oude molen, seventies villa of boomhut met jacuzzi: de 5 best bewaarde logeergeheimen van de Ardennen

Aangeboden door Ardennes-Etape

15/09/17 - 10u05

© Ardennes-Etape.

Om een weekend in de Ardennen écht bijzonder te maken, zoek je een unieke logeerplek op. En dan hebben we het niet over een hotel met een exotische inrichting of een chalet op een berg. Nee, déze vijf gezellig stekken gaan veel verder dan dat.

Breng de nacht door op wielen Wat is er gezelliger dan een nachtje in deze vrijstaande woonwagen in Somme-Leuze terwijl de regen op het dak tikt? Aan comfort hoef je niet in te boeten, want je feeërieke verblijf beschikt over tv en draadloos internet. Somme-Leuze bevindt zich in de Vallei van de Smaak, bekend voor streekproducten als het gedroogd varkensvlees van de Ardeense ham, de kaas van het Land van Herve, de stroop van Aubel en de geweldige streekbieren. Wedden dat je na het uitgebreid sneukelen hier moe maar tevreden in de kussens wegzakt?

Logeer in een machtige molen Niet alleen in Nederland, maar ook in de Ardennen kruis je op je pad heel wat molens. In de buurt van Hoei kan je zelfs in een echte molen overnachten. Op de vier verdiepingen van deze vakantiemolen vind je zowel een leefruimte met twee zithoeken, als een eetkamer met uitgeruste keuken, twee slaapkamers en een badkamer. De ideale uitvalsbasis om de Vurige Stad Luik te bezoeken!

Pluk de nacht in deze droomchalet Voor een memorabel vrienden- of familieweekend raden we je deze prachtige chalet in Waimes aan. Maar liefst 23 personen kunnen in dit gezellige kader genieten van een binnenzwembad, sauna en speelkamer. Hier spoelt de stress van de werkweek zonder twijfel van je af.

Overnacht midden in het bos in deze comfy hut Een overnachting in deze houten hut in Lierneux zal je je allerminst beklagen. De gezellige inrichting en de schattige balkonnetjes waarop je kan ontbijten maken dat de dagelijkse sleur verdwijnt als sneeuw voor de zon. Je kinderen kunnen vanuit de leefruimte naar hun kamer kruipen via een tunnel, spanning en plezier verzekerd!

Ga voor een bucolisch boomhutverblijf © Ardennes-Etape. Een hot tub met panoramisch uitzicht over de vallei van de Ourthe? In deze prachtige boomhut met back-to-nature-inrichting diep in de bossen van Houffalize behoort het zomaar tot de opties. Trakteer jezelf op dit onweerstaanbare logeeradresje, waarvan de woon- en slaapruimte zich op de begane grond bevinden.