Aanslagen Catalonië: Twee arrestaties in Marokko

Door: redactie

29/08/17 - 16u50 Bron: Belga

Bij de aanslagen in Catalonië zijn 16 mensen om het leven gekomen. Zo'n 150 anderen raakten gewond. © epa.

In Marokko zijn twee mannen opgepakt die ervan worden verdacht banden te hebben met de dubbele aanslag in Catalonië van 17 en 18 augustus. Dat heeft de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Juan Ignacio Zoido laten weten.

Zoido was in Rabat voor een gesprek met zijn Marokkaanse ambtgenoot over het onderzoek naar de aanslagen. De minister wou voorlopig geen extra informatie geven.



De belangrijkste verdachten van de aanslagen in Barcelona en Cambrils zijn Marokkaan of van Marokkaanse origine. Het merendeel leefde al jaren in Spanje. Bij de aanslagen, opgeëist door de terreurgroep IS, kwamen zestien mensen om het leven.