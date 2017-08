Zo kon het brein achter de aanslagen in Catalonië jarenlang ongestoord zijn gang gaan: "Imiteer de ongelovigen"

TT

28/08/17 - 18u19 Bron: El Pais

Links: de Spaanse imam Abdelbaki Es Satty. Rechts de moskee waar hij vaak zat in Ripoll. © Kos.

Aanslag Barcelona Al sinds de aanslagen in Barcelona en Cambrils, waarbij 16 doden vielen, is een van de cruciale vragen hoe het kon dat de terreurgroep zo lang ongestoord voorbereidingen kon treffen. Ook het brein achter de cel, imam Abdelbaki Es Satty, bleef tien jaar lang onder de radar. Spaanse speurders menen nu dat Es Satty een uitgebreide handleiding voor jihadisten tot de letter heeft gevolgd, zo weet El Pais.

Hoeveel doden de terreurcel waarvan Es Satty het brein was, had gemaakt indien hun plan was gelukt, zal gelukkig nooit duidelijk worden. De terreurimam kwam twee weken geleden om het leven toen het huis waar hij samen met zijn kompanen aan een ongezien grote bom werkte, ontplofte. De rest van de terroristen pleegden daarop de aanslagen in Barcelona en Cambrils, met 16 doden en meer dan 120 gewonden tot gevolg. Uit het Spaanse en Europese onderzoek blijkt ondertussen dat Es Satty al meer tien jaar geradicaliseerd was vooraleer hij om het leven kwam. Toch bleef hij al die tijd onder de radar en kon hij relatief ongestoord ook over en weer naar België reizen.

"Sleutelfactor = geheimhouding"

© reuters.

Maar de imam blijkt de handleiding wel bijzonder goed opgevolgd te hebben. Opgenomen zijn tientallen tips om niet op te vallen in een westerse samenleving, wat hem gelukt is. "Enkel in relatie staan met de groepering was voor ons niet voldoende om hem op te pakken", aldus een lid van de Spaanse inlichtingendiensten aan El Pais.



De belangrijkste regel in de handleiding is al bijzonder duidelijk: alles wat voor een "goede moslim" verboden is, is toegestaan als het de clandestiniteit dient. "Geheimhouding is een sleutelfactor in welke oorlog dan ook", staat er in het eerste artikel van het document. "Het is fout het niet te gebruiken in de jihad, ook de ongelovigen die de wereld regeren gebruiken duizenden spionnen om informatie te verkrijgen van moslims.



Ook artikel 2 is duidelijk: "De moslim moet de ongelovigen imiteren in hun kledij als dat de islam ten goede komt. Net zoals de joden dat deden toen ze in de tijd van de profeet op het Arabische schiereiland woonden."