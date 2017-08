Zus van terrorist die toesloeg in Spanje geeft pakkende toespraak

Door: redactie

video In Catalonië kwamen mensen dit weekend massaal op straat om te betogen tegen terrorisme. Ook in het stadje Ripoll, waar enkele terroristen woonden, is een vredesmars gehouden. De zus van een van de gedode terroristen, van wie ook een tweede broer aangehouden is, deed een emotionele oproep.