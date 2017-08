Half miljoen mensen op betoging tegen terreur in Barcelona

lva

27/08/17 - 06u53 Bron: The Guardian

Ongeveer een half miljoen mensen liepen gisteren mee in de betoging tegen terrorisme in Barcelona. Onder de slogan 'no tinc por', 'ik ben niet bang', protesteerde de mensenmassa tegen de terreur van de aanslagen in Barcelona en Cambrils, waarbij 15 mensen om het leven kwamen. Het was de grootste betoging sinds 2003, toen twee miljoen mensen tegen de oorlog in Irak protesteerden.