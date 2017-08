Spaanse koning stapt mee in betoging tegen terreur

Bewerkt door: ESA

26/08/17 - 19u08 Bron: Belga

© afp.

In Barcelona is een grote betoging van start gegaan tegen terrorisme. De manifestatie komt er als reactie op de aanslagen in Catalonië, die het leven kostten aan vijftien mensen en waarbij 126 mensen gewond raakten. De Spaanse koning Felipe stapt mee in de betoging. Het is de eerste keer sinds de herinvoering van de monarchie in 1975 dat een Spaanse vorst mee betoogt.