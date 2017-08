Papa van kleuter (3) die omkwam bij aanslag Ramblas: "Ik moet een moslim knuffelen"

Door: ADN

video Javier Martinez verloor zijn zoontje Xavi (3) bij de aanslag op de Ramblas in Barcelona. Maar de papa weigert te haten en wrok te koesteren tegen de moslimgemeenschap. En dus liet hij zich vallen in de armen van een imam voor een lange, ontroerende omhelzing.

Toen Javier op 17 augustus het nieuws hoorde dat een bestelwagen was ingereden op voetgangers in de beroemde straat, zakte de moed in zijn schoenen. Zijn ex-vrouw liep daar onder meer met hun zoontje Xavi rond. Niet veel later volgde de harde mokerslag. De kleine Xavi was één van de dodelijke slachtoffers. Later kwam Javier te weten dat een agent nog alles heeft geprobeerd om het kleutertje te redden. Hij probeerde Xavi te reanimeren met een defibrillator uit een apotheek en bracht zelf met zijn patrouillewagen het kleintje naar het ziekenhuis. Het mocht niet baten.

Donderdag besloot Javier een toespraak te geven in zijn woonplaats Rubi, op 15 kilometer van de stad Barcelona. Om iedereen te bedanken; de mensen die hem hebben gesteund na het zware verlies, de hulpdiensten en de veiligheidsdiensten die alles op alles hebben gezet. Maar hij wilde ook een belangrijke boodschap de wereld insturen.



"Ik vind het mooi om de Ramblas weer vol te zien", aldus de vader. "Er is geen plaats voor angst of woede. Ik weet dat er nog een kind is gestorven. Ik heb de familie nog niet ontmoet, maar ik deel hun pijn. Ik deel ook de pijn met de familie van de terroristen. We delen de pijn allemaal. We zijn allemaal mensen."



Martinez verklaarde vervolgens dat hij het belangrijk vond om een moslim te omhelzen "zodat er ook iets goeds uit de dood van zijn zoontje zou voortkomen". "Ik moet een moslim knuffelen", klonk het. "Niemand hoeft bang te zijn. Ik moet het doen." En toen volgde onder luid applaus een lange knuffel met de plaatselijke imam Driss Salym. Die barstte in tranen uit.