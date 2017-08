"We gaan je keel oversnijden": verdachte aanslag Barcelona wordt bedreigd in gevangenis

Koen Van De Sype

25/08/17 - 14u04 Bron: El País

© epa.

Driss Oukabir (28), een van de opgepakte verdachten van de terreuraanslagen in Spanje, hoeft op geen genade te rekenen bij zijn medegevangenen in de correctionele instelling van Soto del Real in Madrid. Volgens bronnen bij de politie zou de vermeende terrorist doodsbedreigingen toegeroepen krijgen vanachter de getraliede ramen van de cellen. "We gaan je kapot maken als je op de patio verschijnt voor je wandeling", zou het volgens de krant El País onder meer klinken als hij tevoorschijn komt.

Oukabir kwam dinsdag aan in de gevangenis, nadat hij had getuigd voor zijn vermeende aandeel in de terroristische aanslagen op de Ramblas in Barcelona en de badplaats Cambrils vorige week. Daarbij vielen in totaal 15 doden en meer dan 120 gewonden. Hij zou volgens de politie en bronnen bij het gerecht erg bang geweest zijn toen hem de bedreigingen werden toegeschreeuwd. "Fucking, fucking terrorist", zouden de gevangenen onder meer geroepen hebben. Voorlopig werd Oukabir ondergebracht in een isoleercel. Hij vroeg ook al bescherming aan. Lees ook Bloemenzee voor slachtoffers Spanje

