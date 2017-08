Tweede verdachte van aanslagen in Spanje vrijgelaten, laatste omgekomen terreurlid geïdentificeerd

Bewerkt door: HA

24/08/17 - 15u48 Bron: Belga

© afp.

Een tweede van de vier nog levende leden van de jihadistische cel die verantwoordelijk is voor de aanslagen in Catalonië, is vandaag vrijgelaten en onder juridische controle geplaatst. Dat heeft een woordvoerder van een rechtbank bevestigd. De Spaanse politie heeft intussen ook het laatste lid van de Catalaanse terreurcel geïdentificeerd.