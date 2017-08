IS dreigt in video met nieuwe aanslagen in Spanje: "Al-Andalus zal opnieuw tot het kalifaat behoren"

KVE

24/08/17 - 13u32 Bron: El Pais

Voor de eerste keer pakt IS uit met een video waarin twee Spaans sprekende jihadi's worden opgevoerd. Ze loven de terreurdaden van hun broeders in Barcelona en Cambrils en dreigen met meer aanslagen in Spanje.

Een strijder spreekt dreigende taal met bedekt gezicht, een andere doet dit met het gelaat onbedekt.



"Met de toestemming van Allah zal Al-Andalus opnieuw worden wat het eens was, grondgebied van het kalifaat", klinkt het uit de mond van een jihadi die Spaans spreekt met een Arabisch accent.



De man met onbedekt gezicht en met de strijdersnaam Abu Lais Al Qurdubi (Abu Lais van Cordoba, red.) roept op tot de jihad: "Wanneer je de hidjra niet kan doen (het land van ongeloof verlaten, red.), dan kent de jihad geen grenzen. Doe de jihad waar je ook bent."



Vervolgens bedreigt hij de Spaanse christenen: "Vergeet het bloedvergieten niet tijdens de Spaanse Inquisitie waarvan de moslims het slachtoffer waren. We zullen die barbarij van toen en nu wreken."



Volgens politiebronnen gaat het om Muhammed Yasin Ahram Perez. Hij werd 22 jaar geleden geboren in Cordoba. Hij is de zoon van Tomasa Perez, een 41-jarige vrouw uit Malaga, en Abdelah Ahram, een 42-jarige Marokkaan die in Tanger in de gevangenis heeft gezeten voor zijn actieve rol in het jihadisme.



Tomasa Perez, afkomstig uit een katholieke familie, ontmoette Ahram in 1984. Een jaar later beviel ze van hun eerste kind. Op 4 december 2014 verliet de Marokkaanse vader Spanje met zijn vier zonen om zich te vestigen in het kalifaat in Syrië. Muhammad Yasin is de oudste zoon.