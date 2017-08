Catalonië bekent dan toch contact met Belgische politie over geradicaliseerde imam

FT

24/08/17 - 12u05 Bron: Belga

Burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, bleef erbij: blijft erbij: "Onze lokale politie heeft rechtstreeks contact gehad met een Barcelonese dienst. Ik val van de ene verbazing in de andere dat men in Spanje nu doet alsof er geen informatie opgevraagd werd." © belga.

Een opvallende wending in het onderzoek naar de aanslagen in Spanje: de Catalaanse politie bevestigt dan toch dat ze contact heeft gehad met de Belgische politie over imam Abdelbaki Es Satty, het vermoedelijke brein achter de aanslagen. Volgens bronnen bij het Catalaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zou de politie geantwoord hebben dat ze niets over hem wisten.

Er is wel een informeel contact geweest via e-mail, maar in geen geval ging het om een waarschuwing of mededeling Politie Catalonië Imam Abdelbaki Es Satty. Hij zou zich als imam ook hebben aangeboden in de moskee van Diegem, maar ving daar bot. © RV. Gisteren nog hadden de Spaanse autoriteiten aangegeven dat ze geen informatie hadden gekregen vanuit België. Ook de Catalaanse autoriteiten ontkenden in eerste instantie dat ze niet gewaarschuwd waren over de imam. Maar de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, die voor het eerst gewag had gemaakt van de contacten, bleef bij zijn eerdere verklaringen. Hij liet gisteren nog weten "van de ene verbazing in de andere te vallen". Aan VRT verklaarde hij: "Onze lokale politie heeft rechtstreeks contact gehad met een Barcelonese dienst. Het verbaast me dat Spanje nu doet alsof er geen informatie opgevraagd werd."



Vandaag komen de Catalaanse autoriteiten dus terug op hun eerdere berichten. Ze melden nu dat ze wel degelijk contact hebben gehad met België, maar dat het niet om een officieel contact ging."Er is wel een informeel contact geweest via e-mail", een jaar geleden tussen een lid van de Belgische politie en een functionaris van het commissariaat-generaal voor informatie van de 'Mossos d'Esquadra', de politie in Catalonië. "In geen geval ging het om een waarschuwing of mededeling", klinkt het nog op de website van Europa Press. (lees hieronder verder) Lees ook Spanje ontkent waarschuwing geradicaliseerde imam uit Vilvoorde, burgemeester Bonte "valt van ene verbazing in andere" In deze moskee in Ripoll werden de jonge terroristen van de aanslagen in Barcelona en Cambrils gebrainwasht. Door imam Es Satty die daarna plots van de radar verdween. © Benoit De Freine.